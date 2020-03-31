Haber Giriş: Kaynak: DHA
Cengiz Ünder'den evde kal paylaşımı
[Fotoğraf: AA]
Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sosyal medyadan paylaştığı videoyla evde kal mesajı verdi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle sporcular çalışmalarıı evlerinde bireysel olarak sürdürüyor.
Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'de antrenmanlarını evinde sürdürüyor.
Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından top ile gerçekleştirdiği çalışmayı paylaşırken üzerine ''evde kal'' yazdı.
#StayAtHome pic.twitter.com/VFFQkNP8Pu— Cengiz Ünder (@cengizunder) March 31, 2020
Etiketler: milli futbolcu Cengiz ÜnderSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 20:41
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