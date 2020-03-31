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Çaykur Rizespor’dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
Çaykur Rizespor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 195.300 TL destek oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüse karşı başlattığı "Milli Dayanışma Kampnayası"na ülke genelinden destek çıkılmaya devam ediliyor.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor da bu kampanyaya destek oldu. Karadeniz ekibi kampnayaya 195 bin 300 TL yardımda bulundu.
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına 153 yılında kurulan Çaykur Rizespor Kulübü olarak 195.30 TL destek oluyoruz."
Öte yandan kulüpten yapılan diğer bir açıklamada ise Kulüp Başkanı Hasan Kartal’ın da şahsi olarak kampanyaya 500 bin TL destek olduğu belirtildi.
Etiketler: Çaykur Rizespor Kulübü milli dayanışma kampanyasıSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 18:06
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