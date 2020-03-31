Milli yelkenci, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından hazırlıklarını evinde sürdürüyor.

Alican Kaynar, başlattığı "Evde Olimpiyat Var" projesi kapsamında yaptığı çalışmaların kısa videolarını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Üçüncü kez üst üste katılacağı oyunlarda Türkiye'ye yelken branşında ilk defa olimpiyat madalyasını getirmeyi hedefleyen Alican, dünya sıralamasında 6'ncılığa yükselmişti.