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Kayserispor'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 196 bin 600 lira destek verdi.
Kulüp başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, millet olarak birçok badire atlattıklarını, birlik olup bu salgını da en az yarayla atlatacaklarını belirtti.
Gözbaşı, mesajında, "Biz bize yeteriz diyor, 1966'da kurulan şanlı Kayserispor olarak kampanyaya 196 bin 600 lira ile katılıyoruz." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Hes Kablo Kayserispor milli dayanışma kampanyasıSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 17:13
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