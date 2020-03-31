Kulüp başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, millet olarak birçok badire atlattıklarını, birlik olup bu salgını da en az yarayla atlatacaklarını belirtti.

Gözbaşı, mesajında, "Biz bize yeteriz diyor, 1966'da kurulan şanlı Kayserispor olarak kampanyaya 196 bin 600 lira ile katılıyoruz." ifadelerini kullandı.