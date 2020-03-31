Cezayir Spor Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Spor Bakanlığı, Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi ile koordinasyon halinde Vehran kentinde 2021 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Akdeniz Oyunları'nı sporcuların sağlığı göz önünde bulundurularak bir yıl erteleme kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, organizasyonun ertelenmesi kararının koronavirüs salgınına ilişkin durum değerlendirmesi ışığında alındığı belirtilirken, oyunların düzenleneceği yeni tarihe ilişkin ise net bir bilgi paylaşılmadı.

Asya, Avrupa ve Afrika kıtasından sporcuları bir araya getiren Akdeniz Oyunlarının 17. 2013 yılında Mersin'de gerçekleştirilmişti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 2021'e ertelendiğini açıklamıştı.

Dünya çapındaki futbol, basketbol, tenis, motor sporları, atletizm gibi birçok spor dalına ilişkin ulusal ve uluslararası organizasyon Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi.