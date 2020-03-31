Ajax'tan, Ryan Babel'e büyük şok. Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı Babel'i, Ajax'a kiralamıştı.

Ocak ayında Hollanda ekibinin yolunu tutan deneyimli futbolcu, eski takımında da tutunamadı.

Hollanda gazetesi De Telegraaf'ta yer alan habere göre Ajax, Ryan Babel'e mektup göndererek sözleşmenin feshedildiğini bildirdi.

Haberde ayrıca, Hollanda ekibinin Huntelaar ve Nouri ile de yollarını ayırdığı belirtildi. Sözleşmesi feshedilen yıldız futbolcunun, sarı kırmızılı takıma dönmesi bekleniyor.

Bu sezonun geri kalanının belirsiz olmasından dolayı Ajax, gelecek yapılanmasında düşünmediği isimlerle yollarını ayıracak.

Corona virüsü nedeniyle Hollanda'da ligler süresiz olarak askıya alınmıştı.