Manchester United’ın gelecek sezon için transfer planı belli olmaya başladı. İngiliz ekibi, ilk olarak hücum hattı için arayışa geçecek.

Kırmızılıların ilk hedefi ise Tottenham forması giyen Harry Kane. Gol yollarında sorun yaşayan United, 26 yaşındaki forvet için ısrarcı. Bu transfer için İngiliz ekibi, kasasında 130 milyon euro çıkarmak zorunda.

Futbola Tottenham altyapısında başlayan Kane, 278 maçta 181 kez fileleri sarstı.

Manchester United’ın bir diğer hedefi ise Jadon Sancho. İngiliz ekibi, Borussia Dortmund’da oynadığı futbola dikkatleri çeken 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon Alman kulübüyle 35 maça çıkan İngiliz futbolcu, 17 kez fileleri sarsıp, 19 da gol pası verdi.

United, Sancho için 100 milyon euroluk bütçe ayırdı.