Bundesliga CEO'su Christian Seifert, ligin 30 Nisan'a kadar tatil edildiğini açıkladı.

"Maçlar 30 Nisan'a kadar oynanmayacak, ayrıca takım antrenmanlarının da 5 Nisan'a kadar yapılması yasak. Kulüplere en kötü senaryo için hazırlanmalarını söyledik. Mayıs ya da haziranda sezonun iptal edilmesi ya da devam edememesi gibi bir durumla karşılaşabilirler. Sezonu 30 Haziran'a kadar bitirmek istiyoruz. Ancak bu Temmuz da olabilir. FIFA ile transfer tarihleri hakkında da konuşacağız."

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