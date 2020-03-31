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UEFA'dan Medipol Başakşehir'e ceza
[Fotoğraf: AA]
UEFA, Medipol Başakşehir Kulübüne 1500 euro para cezası verildiğini duyurdu.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Avrupa Ligi'nde Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden Başakşehir'e, maçta meşale yakılması nedeniyle 1500 euro para cezası verildiği belirtildi.
Para cezasının, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 90 gün içinde ödenmesi gerektiği ifade edildi.
Medipol Başakşehir, 12 Mart'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Kopenhag'ı 1-0 mağlup etmişti.
Etiketler: UEFA Medipol Başakşehir kopenhagSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 18:51
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