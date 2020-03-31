Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından canlı yayına bağlanan Umut Nayir, "Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi. Kulüp tarihi açısından kader belirleyici bir gol değil ama kendi tarihim için çok değerliydi." diye konuştu.

Siyah-beyazlı futbolcu, derbide oynayacağını maç toplantısında öğrendiğini kaydetti.

"İlk kez 11'de sahaya çıkmıştım ve ilk derbi maçımdı. Mahcup olmadan altından kalkmak da çok önemliydi. Sıkıntılı bir süreçten geçiyorduk. Maç toplantısında öğrendim oynayacağımı. Kazandırdıktan sonra da duyguyu tarif etmesi çok zor. Yaşadıklarımı tam olarak dile getiremiyorum. Ne mutlu ki öyle bir an yaşadım. Gönül verdiğim takıma taraftar önünde derbi kazandırmak çok hoş bir duygu."

Umut, golden önce Caner Erkin'in kendisini yönlendirdiğini belirtti.

"Maçın içinde birkaç tane orta yapmıştı ama ön direkte rakip karşıladı. Golden birkaç dakika önce yanına çağırıp ortaları öne yapıyorum sen başka yere gitme dedi ve ortayı da oraya yaptı. Caner abinin sayesinde attım gollerimin çoğunu. Ona çok ihtiyacım var."

[Fotoğraf: AA]

"En iyi Beşiktaşlı sahada işini en iyi yapandır"

Umut Nayir, çocukluğunda da Beşiktaşlı olduğunu söyledi.

"Küçükken Beşiktaş'ı destekliyordum. En iyi Beşiktaşlı sahada işini en iyi yapandır. Ben de Beşiktaşlılığımı sahada yansıtmak istiyorum. Saha dışında da Beşiktaşlı duruşuna uygun olmaya gayret ediyorum. Üstüne koyarak devam etmek istiyorum."

Beşiktaşlı futbolcu, yeni tip koronavirüs sürecinde çeşitli yardımlara katıldığını söyledi.

"Evde kalmak zorunda olan, çalışmayan insanlarımız var. Biz de yapabildiğimiz yardımları yapmaya çalıştık, yapmaya da devam edeceğiz. Ülke olarak ayağa kalkmamız lazım, bu durumda bizim de üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor."

Aynı zamanda hukuk fakültesi öğrencisi olan Umut Nayir, maçlar ve antrenmanlarda dolayı sınavlara giremediğini ancak okulu bitirmek istediğini söyledi.