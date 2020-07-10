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Sivasspor'da koronavirüs rastlanmadı
Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara uygulanan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan onuncu Covid-19 testi sonuçlanmış, bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: demir grup sivasspor koronavirüs testiSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 23:23
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