Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Keita'nın, sol elindeki kırık nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği El, Kol ve Omuz Cerrahisi Bölümü'nde Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından ameliyat edildi.

Gereli, başarılı geçen operasyon sonrası Keita'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve en kısa sürede kondisyon egzersizlerine başlayacağını belirtti.