Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor'da Kader Keita ameliyat edildi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu Kader Keita ameliyat edildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Keita'nın, sol elindeki kırık nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği El, Kol ve Omuz Cerrahisi Bölümü'nde Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından ameliyat edildi.
Gereli, başarılı geçen operasyon sonrası Keita'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve en kısa sürede kondisyon egzersizlerine başlayacağını belirtti.
Futbolcumuz Kader Keita sol elindeki kırık nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği El, Kol ve Omuz Cerrahisi Bölümü’nde Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından ameliyat oldu.— Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) September 13, 2022
Detaylar ???? https://t.co/wx37zP0CGh@AcibademSaglik pic.twitter.com/d3t8HSpiHh
Etiketler: Sivasspor
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