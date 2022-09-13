Bakan Karaismailoğlu'na, Ankara Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, kulüp yöneticileri, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan eşlik etti.

Yaklaşık 35 bin metrekare alana kurulu tesisin inşaatında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, tesis hakkında bilgi aldı.

[Fotoğraf: AA]

Kulüp Başkanı Tahiroğlu, Bakan Karaismailoğlu'na 61 numaralı forma hediye etti.

Ankara Keçiörengücü Spor Kulübü'nün yapımı devam eden tesisinde futbolcuların konaklama yerleri, 2 doğal, 2 suni çim futbol sahası, profesyonel takım ve altyapı için antrenman sahaları, amatör branşlar için antrenman salonları ve sosyal tesisler bulunuyor.