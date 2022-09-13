Galatasaray, transfer dönemini 13 takviye yaparak tamamladı. Kale dışında her mevkiye oyuncu alan sarı kırmızılılar, kadro derinliği oluşturmayı başardı.

Bu gelişme bir yandan teknik heyeti memnun ederken, diğer yandan da tercih yapma konusunda zorluyor. Transfer döneminin son gününde takıma katılan isimlerden Icardi, Mata ve Ross Kasımpaşa maçında sahne almadı.

Yusuf Demir ve Rashica ise karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde şans buldu. İki isim de, kısa süredeki performanslarıyla formaya talip olduklarını gösterdi.

Yusuf ve Rashica ile aynı bölgede görev yapan Kerem'in 2 golle yıldızlaşması, Yunus'un da asist yapması, Okan Buruk'un kanat rotasyonunda seçim yapmasını güçleşeceğinin sinyalini verdi.

Galatasaray'ın forvet hattında da benzer durum yaşanıyor. Ligde 4 gol atan Bafetimbi Gomis'in yanı sıra, yeni transferler Icardi ve Seferovic de Okan Buruk'un kozları arasında yer alıyor.

İlerleyen dönemde hangi isim veya isimlerin sahada olacağı merak konusu.

Diğer yandan Galatasaray, yabancı sınırlaması nedeniyle kullanamadığı yeni transferler için kadrodaki Türk futbolcuları da takıma adapte etmek istiyor.

Sarı kırmızılılar, yerli sayısını artırmak için Kazımcan, Emin Bayram ve Berkan gibi isimlerin performansını da yukarıya çekmeyi hedefliyor.