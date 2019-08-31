Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Süper Lig'de hareketli saatler yaşanıyor.
Demir Grup Sivasspor, Burkina Faso'lu orta saha oyuncusu Abdou Razack Traore'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Kaynak: TRT Spor
Demir Grup Sivasspor, son olarak Konyaspor forması giyen Abdou Razack Traore'yi renklerine bağladı.
Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Süper Lig'de hareketli saatler yaşanıyor.
Demir Grup Sivasspor, Burkina Faso'lu orta saha oyuncusu Abdou Razack Traore'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Kaynak: TRT Spor