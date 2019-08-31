Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda bu akşam saat 19.15'te oynanacak karşılaşmada Ümit Öztürk görev yapacak.

Konyaspor, ilk iki haftada MKE Ankaragücü ve Galatasaray ile berabere kaldı. Ligde deplasmanda Göztepe galibiyetiyle başlayan Antalyaspor ise geçtiğimiz hafta kendi evinde Denizlispor'a mağlup oldu. Karşılaşma öncesi Konyaspor 2 puanla 13. sırada yer alırken, 11. sırada olan Antalyaspor'un 3 puanı bulunuyor.

Muhtemel 11'ler:

Konyaspor: Serkan, Skubic, Anicic, Ali Turan, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Miya, Milosevic, Ömer Ali, Bajic.

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Diego, Bahadır, Celutska, Charles, Ufuk Akyol, Serdar Özkan, Aatif Chahechouhe, Amilton, Gelson Dala.

Kaynak:TRT Spor