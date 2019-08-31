Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Hazırlıklarını tamamlayan ve Trabzon Havalimanı'na gelen bordo-mavililer, burada taraftarın yoğun ilgisiyle karşılandı. Bordo-mavili taraftarların sevgi gösterisinde bulunduğu kafile, tarifeli uçakla İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavili takımın kafilesinde şu isimler yer aldı:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Ivanildo Fernandes, Joao Pereira, Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Ahmet Canbaz, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Yusuf Sarı, Anthony Nwaekeme, Donis Avdijaj, Caleb Ekuban ve Alexander Sörloth.

Kaynak: AA