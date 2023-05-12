Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 12.05.2023 12:08

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay hakem hatalarından dertli

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktör Rıza Çalımbay, her sezon hakem hatalarına maruz kalan bir takım olduklarını söyledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay hakem hatalarından dertli
[Fotograf: AA]

Çalımbay, ligde kalan haftalarda birçok takımın kritik maçlar oynayacağını belirtti.

Çalımbay, ligin üstündeki ve altındaki takımların telafisi olmayan maçlara çıkacağını vurguladı:

"Biz de telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. Onun için de maçlara iyi hazırlanmamız, iyi oynamamız ve konsantre olmamız gerekiyor. Galatasaray'la ligde, Fenerbahçe'yle kupada arka arkaya oynayacağız. Kasımpaşaspor, Konyaspor ve Kayserispor'la maçlarımız var. Zor maçlarımız var ve bunun farkındayız."

"Hayal kırıklığı yaşadık"

Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta HangiKredi Ümraniyespor'a 4-1 mağlup oldukları maçta hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi:

"Maça hazır şekilde gittik. Herkesin kafası oradaydı. Herkes o maçı aldığımız zaman büyük ihtimalle sorun yaşamayacağımızı biliyordu ama maalesef beklediğimizin dışında oyun oynadık. Arkadaşlarımız saha içerisinde yapmaması gereken işleri yaptı."

Mustapha Yatabare'nin kırmızı kart görmesinin maçın kaderini değiştirdiğini belirten Çalımbay, yaşadıkları şanssızlıklar nedeniyle kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydetti.

"Her sene 6-7 puanımız gidiyor"

Çalımbay, Sivasspor'da 4. sezonunu geçirdiğini, her sezon hakem hatalarına maruz kaldıklarını belirtti:

"Hakem hatalarından her sene 6-7 puanımız gidiyor. Bu sene de öyle. Golümüzü bile saymadılar, iptal nedenini bulamadılar. Bizim puanımız geçti gitti ve hiç kimse üstünde durmadı. Bir kere taraftar ve yönetimin mutlaka takıma sahip çıkması gerekiyor. Çünkü bunlar her zaman başımıza geliyor. Bundan önce de yapıldı. 10 maç cezası olan oyuncunun cezasını bitiriyorlar ve bize karşı oynuyor, 2 gol atıyor. Onun için burada böyle şeyleri çok yaşadık. Sivas gerek deplasmana gelen oyuncular gerekse takımlar için güzel bir yer. Hakem ve oyuncu arkadaşlarımız kötü bir şekilde Sivas'tan ayrılmıyor. İyi bir yer olduğu için hakemler için de kolay. Hata yapsalar bile bir şey olmuyor. 'Nasıl olsa Sivas, sesi de çıkmıyor' diyorlar. Eğer bize yapılanı 'Dört Büyükler'den birine yapsınlar, hakemlik hayatları biter."

ETİKETLER
Sivasspor Süper Lig TFF
Sıradaki Haber
Teknik direktör Erol Bulut Süper Lig'de şampiyonluk yarışını değerlendirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:28
İtalya'da hükümet her yıl düşen doğum oranıyla mücadele etmede kararlı
13:22
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 31'e yükseldi
13:21
Bangladeş ve Myanmar'da yüz binlerce kişi Mocha Kasırgası nedeniyle tahliye edilecek
13:31
Rusya’dan Türkiye seçimleri açıklaması
12:46
İstanbul Havalimanı'nda oy işlemi sürüyor
12:45
Erdoğan'dan Yunanistan'a dostluk mesajı
Antarktika, bu yıl rekor seviyede erimeye devam ediyor
Antarktika, bu yıl rekor seviyede erimeye devam ediyor
FOTO FOKUS
AK Parti milletvekili adayı Yurduseven'e seçim çalışması sırasında tehdit
AK Parti milletvekili adayı Yurduseven'e seçim çalışması sırasında tehdit
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ