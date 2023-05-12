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Spor
AA 12.05.2023 11:25

Malatyalı depremzede güreşçiler Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'da, depremzede güreşçiler, spor salonları hafif hasar görmesine rağmen antrenörleriyle dışarıda şampiyonalara hazırlanıyor﻿.

Malatyalı depremzede güreşçiler Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
[Fotograf: AA]

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden en fazla etkilenen illerden Malatya'da, çok sayıda iş yeri ve bina yıkıldı, binlerce yapı ağır hasar gördü.

Hazırlıklarını sürdürdükleri Merkez Spor Salonu'nun depremde hafif hasar görmesi ve tadilat çalışmalarının yapılması nedeniyle antrenmanlarına salonun dış kısmında devam eden Malatyalı 17 güreşçi, yakın zamanda yapılacak Türkiye Şampiyonası'na yoğun tempoda hazırlanıyor.

Depremzede güreşçiler, farklı şehirlerin kulüplerinden gelen teklifleri de kabul etmeyip şehirlerini terk etmiyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Açılan farkı kapatmamız lazım"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Antrenörü Tekin Özdemir, kentte yaşanan büyük felaketi unutamadıklarını söyledi.

Özdemir, antrenörler olarak sporcularının, antrenman ve eğitimden geri kalmaması için çaba gösterdiklerini anlattı.

"Depremlerde çoğu salon, iş yeri yıkılıp hasar görünce kendi düzenimizi kurmaya çalıştık. Şartlar ne olursa olsun bir şekilde antrenmanlara devam etmek zorundayız çünkü rakiplerimiz sürekli çalışıyor ve makas açılıyor, açılan farkı kapatmamız lazım. Depremlerden dolayı spor salonumuz tadilatta, dışarıda çalışmak zorundayız."

Tekin, salondaki çalışmaların tamamlanmasına kadar dışarıda antrenman yapacaklarını dile getirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Deprem oldu deyip sorunları öne sürerek bu çocukları kaybetmek kolay"

Özdemir, çoğu milli sporcu olan depremzede güreşçilerin dışarıda antrenmana çok hevesli olduğunu anlattı.

"Sporcularla kaç yıldır çalışıyoruz ve iyi yol aldık, o emeklerin heba olmasını istemiyoruz. Çocukların hepsi yetenekli, hemen hemen hepsi milli sporcu ve milli takıma aday durumunda. Deprem oldu deyip sorunları öne sürerek bu çocukları kaybetmek kolay. Depremlere rağmen bu çocukları nasıl kazanırız onun peşindeyiz. Umarım bu çalışmaların meyvesini alırız."

Güreşçiler antrenman ve sporla deprem stresinden uzaklaşıyor

Malatyalı 22 yaşındaki milli sporcu Furkan Uğur ise depremlerden sonra salon dışında çalışmaya başladıklarını, antrenmanlara ara vermek istemediklerini belirtti.

Furkan, Tekin'in desteğiyle salon dışında çalışmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

"Antrenman yaptığımız salonlar depremlerde hasar aldı. Arkadaşlarımızla dışarıda antrenman yapıp Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Üniversite öğrencisiyim, burada okullar ve spor salonları kapalı. Tekin hocamız her koşulda yanımızda. Hedefim her sporcu gibi dünya ve olimpiyat şampiyonluğu. Antrenman ve spor yapmak iyi geliyor, depremin stresini bir şekilde atıyoruz."

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