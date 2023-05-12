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Spor
AA 12.05.2023 10:56

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Hatayspor'a destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şubat ayında yaşanan depremlerden sonra Spor Toto Süper Lig'den hakları saklı kalmak kaydıyla çekilen Hatayspor'a destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Hatayspor'a destek
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, AK Parti İzmir milletvekili adayı da olan Kasapoğlu, İzmir'de Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz ve futbol takımının teknik direktörü Volkan Demirel'le bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, art arda büyük deprem felaketlerinin yaşandığına dikkati çekti.

"Bu noktada Hatayspor da çok önemli bir misyon taşıyor. Hem başkanımla hem Volkan hocamla süreci değerlendirdik. Hem tesis hem de antrenman noktasında Hatayspor'un yaralarını güçlü bir şekilde sarma çerçevesinde, desteklerimizi büyüterek devam edeceğiz. Bu süreçte Mersin’deki bakanlık tesislerimizi, stadyum başta olmak üzere, kamp merkezleri ve antrenman tesislerini Hatayspor'un hizmetlerine sunuyoruz. Yeni antrenman alanlarını da inşa ederek hızlıca onların hizmetine sunacağız. Ben inanıyorum ki; bu süreçte Mersin’deki bu tesis altyapısı bakanlığımızın da desteğiyle Hatayspor için önemli bir açılım olacak."

Toksöz ve Demirel'e gösterdikleri çabadan dolayı da teşekkür eden Kasapoğlu, bakanlık olarak tüm imkanları seferber ederek, Hatayspor ve deprem bölgesindeki diğer tüm takımların yanında olacaklarını vurguladı.

Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Toksöz ve teknik direktör Volkan Demirel de desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na teşekkür etti.

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Hatayspor Mehmet Muharrem Kasapoğlu Gençlik ve Spor Bakanlığı
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