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Spor
AA 22.09.2023 09:24

Sivasspor Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Sivasspor Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak
[Fotograf: AA]

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Burak Pakkan görev yapacak.

Topladığı 5 puanla ligde 14. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesinde Gerson Rodrigues'in sakatlığı bulunuyor.

Clinton N'jie de kırmızı kart cezası nedeniyle yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Ligin ilk haftasında Yılport Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci hafta deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenmiş, sonraki karşılaşmada ise iç sahada Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Dördüncü haftada Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 yenilen Sivas temsilcisi, son maçta da evinde MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olmuştu.

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