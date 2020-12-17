68. dakikada Traore’nin yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yasin’in şutu auta çıktı.

72. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Barış Yardımcı’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fajr’ın şutu kalenin üstünden dışarı gitti.

85. dakikada Gradel’in kullandığı serbest vuruşta seken topla buluşan Hakan Arslan'ın şutu kaleci Gökhan çeldi.

90+2. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Kone, topu müsait durumdaki Kayode'ye aktardı. Bu futbolcunun, ceza sahasına hafif sağdan çaprazdan girdiği gibi yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0.

Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Sarper Barış, Orkun Aktaş, Özcan Sultanoğlu

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Barış Yardımcı, Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Fajr, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 59 Kayode), Felix (Dk. 59 Hakan Arslan), Ziya Erdal (Dk. 46 Gradel), Ninga (Dk. 72 Erdoğan Yeşilyurt), Kone

Giresunspor: Göktan Cörüt, Kerem Kalafat, Sergen Piçinciol, Fatih Yılmaz, İshak Doğan (Dk. 87 Arda Kılıç), Uzodimma (Dk. 62 Hayrullah Bilazer), Tavares, Muhammed Ertürk, Madinda (Dk. 62 Erol Can Akdağ), Traore, Yasin Ozan

Gol: Dk. 90+2 Kayode (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 22 Uzodimma (Giresunspor)