Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 18:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir'in kupada rakibi Turgutluspor
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bugün sahasında Misli.com 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor ile karşılaşıyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma, saat 18.45'te başladı. Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetiyor.
Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, kupa mücadelesine 5. turda çıkacak.
Kupanın 3. turunda Sarıyer'i deplasmanda 4-2 yenen Turgutluspor, 4. turda ise Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'a deplasmanda 2-1 üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan 5. turda karşılaşmayı kazanan ekip, son 16 turuna yükselecek. Normal süre ve uzatma bölümünde beraberlik olması halinde tur atlayacak ekip, penaltı atışları sonucunda belli olacak.
Etiketler: Medipol Başakşehir Türkiye Kupası
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