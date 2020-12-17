Bordo-mavili kulüp kadro dışı bırakılan futbolcuları internet sitesinden duyurdu.

"Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir."

Bordo-mavili takım, dün Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a penaltı atışları sonucu elenmişti.