Düzcespor Kulübü Başkanı Gökhan Kapoğlu, futbolcu ve yöneticiler, immün plazma bağışında bulunmak üzere Cevdet Komit Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi'ne geldi.

Kapoğlu, Düzcespor camiasından kendisi ile birlikte 3 yönetici arkadaşı, 28 futbolcu ve teknik heyetten 1 antrenörün Covid-19'a yakalandığını söyledi.

"Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. İnsanlara faydalı oluruz, bir hayat kurtarırız inşallah."

[Fotoğraf: AA]

Türk Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın ise duyarlı davranışlarından dolayı Düzcespor camiasına teşekkür etti.

Düzcesporlu futbolcu Semih Gacarlar da takım arkadaşlarıyla zor bir Covid-19 süreci geçirdiklerini anlattı.

"Hastalığı ağır atlattım. Herkes bu konuda elinden geldiği kadar yardım etsin çünkü gerçekten çok zor bir hastalık."