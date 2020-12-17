Beşiktaş'ın gollerini 30. dakikada Valentin Rosier, 39. dakikada Cyle Larin, 56. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

Tarsus İdman Yurdu'nun golünü ise 80. dakikada Mertcan Çam attı.

11. dakikada Beşiktaş Güven Yalçın'ın kullandığı penaltıdan da yararlanamadı.

Kupanın 3. turunda İçel İdmanyurdu'nu evinde 3-1 yenen Tarsus İdman Yurdu, 4. turda ise İstanbulspor'a deplasmanda 1-0 üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.

10. dakikada Atakan Üner'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, Onur Şahin'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

11. dakikada Güven'in penaltı atışında kaleci Anıl Demir, topu kornere çeldi.

30. dakikada Rosier, ceza alanının önünde yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

[Fotoğraf: AA]

38. dakikada Larin ve Atakan'ın iyi paslaşması sonrası Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Larin'in pasıyla topla buluşan Atakan, sağ çaprazda ceza alanına girmeden arka direğe iyi koşu yapan Larin'i gördü. Larin, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

Maçın ilk yarısı 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

56. dakikada kaleci Anıl Demir'in hatalı pasında topu kazanan Oğuzhan, rakibinden kurtulmaya çalışan Oğuzhan, ceza alanına girdiği anda arkasında boş pozisyondaki Güven'i gördü. Güven, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0

80. dakikada İbrahim Hırçın'ın soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Mertcan Çam, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1

Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yasin Kol

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida (Dk. 74 Serdar Saatçi), N'Sakala, Necip Uysal, Dorukhan Toköz (Dk. 63 Kartal Kayra Yılmaz), Atakan Üner (Dk. 74 N'Koudou), Oğuzhan Özyakup (Dk. 84 De Souza), Larin (Dk. 63 Hasic), Güven Yalçın

Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Sefa Durmuş, Şahin Şafakoğlu, Onur Şirin (Dk. 79 Furkan Çetinkaya), Ahmet Furkan Özcan (Dk. 66 Cem Aktaş), Abdussamed Karnuçu, Asım Hamzaçebi (Dk. 66 Mahsun Gediklioğlu), Suat Kaya (Dk. 46 Attila Yıldırım), Mertcan Çam, İbrahim Hırçın, Alperen Pak (Dk. 79 Alper Ademoğlu)

Goller: Dk. 30 Rosier, Dk. 38 Larin, Dk. 56 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 80 Mertcan Çam (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı kart: Dk. 90 Serdar Saatçi (Beşiktaş)

Sergen Yalçın:Türkiye Kupası en azından Avrupa'ya gitmek için bir kulvar

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, turu geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Türkiye Kupası bizim için önemli, en azından Avrupa'ya gitmek için bir kulvar. Çıkan kadro da bunun net göstergesiydi."

[Fotoğraf: AA]

Yalçın, Tarsus İdman Yurdu karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını vurguladı.

"Oyuncularımızın performansından memnunum. Pozitif oynadılar ve enerjileri iyiydi. Rakip de güzel mücadele etti, dostça bir maç oldu."

"Yeterli oyuncu sayımız var. Lig zorlu ve uzun bir maraton"

Yalçın, fikstür ile ilgili değerlendirmede bulundu.

"4 günde bir maçlar oynanacak. Bu mücadele için yeterli oyuncu sayımız var. Lig zorlu ve uzun bir maraton. Mayıs ayının ortasına kadar zaman var. Başlangıçta sorunlar yaşadık ama performanslar yukarı çıkınca toparlandık. Şu an kötü durumda değiliz. Hedefimizi yakalayacak seviyedeyiz. Fizik ve güç olarak iyiyiz."

Ergün Penbe: Beşiktaş turu hak etti, kupada başarılar diliyorum

Tarsus İdman Yurdu'nun teknik direktörü Ergün Penbe, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının güçlü rakip karşısında iyi mücadele ettiğini belirtti.

"Beşiktaş gibi iyi bir takıma karşı keyifli oynamaya çalıştık. Vodafone Park'a ilk defa geliyorum, oyuncularım da ilk defa geldi. Oyuncularımdan tek isteğim oyunun tadını çıkarmalarıydı, onu yaptılar. Oyuncularım ilk 30 dakika heyecanlı olmasına rağmen toparladı. Beşiktaş turu hak etti, kupada başarılar diliyorum."

[Fotoğraf: AA]

Misli.com 2. Lig'deki maçları düşündüklerini kaydeden Penbe, "Ligimize dönmek zorundayız, orası bizim için daha önemli. Bu hayalin peşinden koşmak güzeldi, oyuncularımın heyecanlı olması normaldi." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de bir yerlere gelebilmeniz için arkanızda itici bir gücün olması lazım"

Penbe, yeni teknik direktörlerin yetiştiğini anlattı.

"Bizim jenerasyonumuzdan teknik direktörlerin gelmesi mutluluk verici. Okan Buruk, Sergen Yalçın, Erol Bulut, Çağdaş Atan görev yapıyor. Sıra bize geldi diye düşünüyorum. Türkiye'de bir yerlere gelebilmeniz için arkanızda itici bir gücün olması lazım. Yaptığımız işlerle rüzgarı arkamıza aldığımız zaman biz de iyi bir yerlere geleceğimizi düşünüyoruz."