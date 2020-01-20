Sezonun ikinci yarısının ilk maçında gelen Beşiktaş galibiyeti şampiyonluk inancını daha da perçinledi.

Yiğidoların son zamanlardaki en büyük heyecanını Sivasspor yaşatıyor. Taraftarın her geçen gün artan desteğiyle takım da şampiyonluğa kenetlenmiş durumda.

Çalımbay: Benim için apayrı, çok büyük bir sorumluluk var

Takımın başında Sivas'ın evladı Rıza Çalımbay var. Onun heyacanı bir başka.

Çalımbay, "Sivasspor'a geldiğim zaman, sorumluluğum katlanıyor. Şimdi ben köye gidiyorum, muhtar geliyor yanıma, köylüler geliyor, işte Rıza abi çok iyi gidiyoruz işte... Burada büyümüşüm ve ben Sivasspor'un toprak sahalarını bile görmüşüm. O maçlara gitmişim küçükken yani benim için apayrı bir şey. Bir de başarılı olduğun zaman daha da gururlanıyorsun. Aşırı bir sorumluluk var çok çok büyük bir sorumluluk var. İşte onun üstesinden gelmeye çalışıyoruz yani." diye duygularını dile getirdi.

Ligde 18 hafta geride kaldı. Yiğidolar, 8. hafta oturduğu liderlik koltuğunda yerini her hafta biraz daha sağlamlaştırıyor. Hemen hepsi alt liglerde yetişmiş futbolcular da gelen her galibiyetin ardından şampiyonluğa biraz daha inanıyor.

Takımın oyuncularından Emre Kılınç, "Hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Önemli olan da bu zaten. Buralarda olmak bizim için ne kadar önemli onun farkındayız. Şehir de bunun farkında. Herkes bunun farkına vardı. Stadımız dolmaya başladı. Herkes inanılmaz heyecanlı. Bütün maçlardan önce bütün şehirde o heyecanı hissedebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Sivas, Anadolu’nun soğuğuyla meşhur şehirlerinden. Futbolcular bunu avantaja çevirdikleri fikrinde. Emre Kılınç da, "Bize deplasmana gelen kulüpler burada inanılmaz hissediyorlar soğuğu. İnsanın nefesini gerçekten çok kesiyor." değerlendirmesini yaptı.

Takımın sıcak ülkelerden gelen futbolcuları da yakalanan havanın soğuğu unutturduğunu söylüyor.

Arouna Kone, "Daha önce çalıştığım yerlerden bu soğuk iklime alışkınım. Ama soğuk iklim sıcak insanları getirir. Takım ve taraftarlar beni çok sıcak karşıladılar. Bu sert iklimde Afrika sıcağını yaşattılar bana." dedi.

İstanbul'daki Sivaslıların kalbi Yiğidolar için atıyor

Kentte heyecan büyük ama Sivaslılar sadece Sivas'ta değil. İstanbul'daki Sivaslıların yoğunluğunu herkes bilir. Onlar için Sivasspor memleket demek.

Memleketlerinden uzakta da olsalar her hafta buluşuyorlar. Maçı birlikte izleyip, birlikte heyecanlanıyorlar. Yediden yetmişe herkes tek yürek. Kimi de uzaktan seyretmekle kalmıyor. Sivasspor sevdası küçük yaşta düşmüş yüreklerine.

Ligi ikinci bitirdikleri 2008-2009 sezonu hala akıllarında. Ama bu kez daha umutlular.

Ligde bugüne kadar üç İstanbul takımının dışında Anadolu'dan iki şampiyon çıktı. Trabzonspor ve Bursaspor. Yiğidolar da kalan 16 haftayı aşıp şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Kamera: Mustafa Oğuz, Erkam Karakaya