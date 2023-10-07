Sivasspor Pendik'te sevindi

Pendikspor ile Sivasspor, Pendik Stadı'nda karşılaştı. Müsabakada hakem Turgut Doman görev yaptı.

Ligde 5 maça sonra kazanarak 2. galibiyetini elde eden Sivasspor kötü gidişatına İstanbul deplasmanında son verdi.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri, 4. dakikada Barrow, 57. dakikada Manaj ve 76. dakikada Appindangoye kaydetti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Osman Özköylü'nün ekibi, taraftarı önünde sezonun ilk galibiyetini yine almadı. Galibiyet hasretini 8 maça çıkartan Pendikspor 4 puana kaldı.

Pendikspor'un gollerini ise 68. dakikada Erencan Yardımcı ile 74. dakikada Gökcan Kaya attı.

[Fotoğraf: İHA]

Pendikspor sahasında ilk kez Süper Lig maçına çıktı

Bu sezon Süper Lig’e yükselen Pendikspor, Sivasspor müsabakasıyla tarihinde ilk kez Pendik Stadı’nda Süper Lig karşılaşmasına çıktı.

Geçen sezon 1. Lig’deki maçlarını Pendik Stadı’nda oynayan kırmızı-beyazlıların bu yıl Süper Lig’e yükselmesiyle stadyum bakıma alınmıştı.

Bu dönemde Pendikspor, iç sahada Hatayspor, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük mücadelelerini Ümraniye Şehir Stadı’nda oynadı.

Tamamlanan bakımın ardından kırmızı-beyazlı takım, Sivasspor karşılaşması ile Pendik Stadı’nda ilk kez Süper Lig maçına çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 4. dakikada EMS Yapı Sivasspor öne geçti. Sağ kanatta Emrah Başsan'ın ortasında Lusamba'ya çarpıp havalanan top, yere temas edip Serkan Asan'ın önünde sektikten sonra ceza sahası içinde Barrow'un önünde kaldı. Bu oyuncu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1.

24. dakikada konuk takım ikinci gole yaklaştı. Burak Kapacak'ın ceza yayının sağından çıkardığı şutta Manaj'ın kafasına çarpıp kaleye yönelen topu son anda kaleci Erdem Canpolat kornere çeldi.

EMS Yapı Sivasspor, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.

56. dakikada Gökcan Kaya'nın sağdan ortasında Çekiçi'nin penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda Ali Şaşal Vural şık bir kurtarış yaparak gole izin vermedi.

GOL - 57. dakikada EMS Yapı Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Emrah Başsan'ın son çizgiye yakın bir noktadan pasında Manaj'ın altıpasın sağından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 68. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor golü buldu. Gökcan Kaya'nın uzun pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen ve kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kalan Erencan Yardımcı, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1.

GOL - 74. dakikada Pendikspor beraberliği sağladı. Midtsjö'nün pasında topla buluşan Gökcan Kaya'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı düzgün ve sert vuruşta meşin yuvarlak iki kale direğinin birleştiği noktadan ağlara gitti. 2-2.

GOL - 76. dakikada EMS Yapı Sivasspor tekrar öne geçti. Saiz'in ceza sahası içinde yakın mesafeden yaptığı vuruşta top kaleci Erdem Canpolat'tan döndü. Appindangoye, dönen topa yaptığı sert vuruşla takımının üçüncü golünü kaydetti. 2-3.

Sivasspor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Pendik

Hakemler: Turgut Doman, Serkan Çimen, Mehmet Salih Mazlum

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan (Dk. 46 Görkem Bitin), Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Sequeira, Vukovic (Dk. 64 İbrahim Akdağ), Lusamba (Dk. 46 Gökcan Kaya), Halil Akbunar (Dk. 69 Emre Taşdemir), Çekiçi, Midtsjö, Thuram (Dk. 55 Erencan Yardımcı).

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Dk. 79 Kvet), Emrah Başsan (Dk. 66 N'Jie), Charisis, Saiz (Dk. 79 Hakan Arslan), Barrow (Dk. 89 Poungouras), Manaj (Dk. 66 Koita).

Goller: Dk. 4 Barrow, Dk. 57 Manaj (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 68 Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Emrah Başsan, Dk. 47 Charisis (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 55 Vukovic, Dk. 76 Erdem Canpolat, Dk. 90+4 Midtsjö, Dk. 90+7 Sequeira (Siltaş Yapı Pendikspor