Çaykur Rizespor Samsunspor'u konuk edecek

Çaykur Didi Stadında saat 13:30'de başlayacak mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Ligde ilk 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Çaykur Rizespor, topladığı 11 puanla 8. sırada yer alıyor.

Rizespor geçtiğimiz hafta deplasmanda Fenerbahçe’ye 5-0'lık skorla mağlup oldu.

Çaykur Rizespor'da bu karşılaşmada sarı kart cezalısı Muhammet Taha Şahin kadroda yer almayacak. Sakatlığı geçen Pinchi'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

45. randevu

Çaykur Rizespor ile Samsunspor, bugüne kadar 44 kez resmi maçlarda rakip oldu. Söz konusu maçlarda yeşil-mavililer 14 galibiyet alırken, Samsunspor ekibi ise 16 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

İki ekip arasında 14 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Rizes 39 gol atarken, Samsun ise 52 gol kaydetti.

Samsunspor'da 6 eksik

Çaykur Rizespor maçı için Samsun’daki hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor, saat 12.15'te karayolu ile Rize’ye hareket etti.

Kırmızı-beyazlıların açıklanan maç kafilesinde kaleciler; Okan Kocuk, Jakup Szumski, Halil Yeral’ın yanı sıra Alim Öztürk, Carlo Holse, Flavien Tait, Moryke Fofana, Kingsley Schindler, Gaetan Laura, Muhammed Gümüşkaya, Marius Mouandilmadji, Nany Dimata, Oliver Ntcham, Osman Çelik, Rick Van Drongelen, Lubo Satka, Soner Aydoğdu, Soner Gönül, Michael Tırpan, Yunus Emre Çift ve Zeki Yavru yer aldı.

Kırmızı-beyazlıların 21 kişilik kadrosunda sakatlıkları devam eden Marc Bola ve Taylan Antalyalı’nın yanı sıra Nanu Gomes, Ait Bennasser, Muhammet Ali Özbaskıcı ve Ercan Kara kadroda bulunmuyor. Kafilede, Samsunspor'un yeni Futbol Direktörü Fuat Çapa da yer aldı.