"Tour of Türkiye 2023"te heyecan başlıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 23-30 Nisan için planlanan TUR 2023, 6 Şubat'taki depremler nedeniyle ekim ayına ertelendi.

İlki 1963 yılında "Marmara Turu" olarak düzenlenen ve ilk kez 1965 yılında uluslararası statü kazanan organizasyon, 1966 yılında Cumhurbaşkanlığı makamı himayesine alındı. Turun 58'incisi yarın Alanya'da başlayıp, 15 Ekim'de İstanbul'da sona erecek.

TUR 2023'te ilk pedal saat 11.40'ta basılacak. Alanya Marina'da verilecek startla büyük mücadeleye başlayacak bisikletçiler, Manavgat ve Serik'ten geçerek Konyaaltı'ndaki bitiş çizgisini ilk sırada geçmeye çalışacak.

Tour of Türkiye'nin Alanya'dan İstanbul'a 8 günde 8 etabı kapsayan toplam 1235 kilometrelik parkurunda; bisiklet sporu ile kültürünün gelişmesi, ülke tanıtımı, bisiklet turizmi, iklim kriziyle mücadele ve sağlığın korunması konularına dikkat çekilecek.

Parkur

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda sporcular, toplamda 1235 kilometre boyunca pedal çevirecek.

Tour of Türkiye 2023'te parkurlar şöyle:

1. Etap: Alanya-Antalya (135 km)

2. Etap: Kemer-Kalkan (166,5 km)

3. Etap: Fethiye-Babadağ (104,1 km)

4. Etap: Fethiye-Marmaris (165,3 km)

5. Etap: Marmaris-Yalıkavak (180,6 km)

6. Etap: Bodrum-Selçuk (193,3 km)

7. Etap: Selçuk-Manisa-İzmir (159,8 km)

8. Etap: İstanbul-Sultanahmet (130,5 km)

24 takımda 36 ülkeden, 168 bisikletçi yarışacak

Dünyanın en önemli profesyonel takımlarının yer alacağı organizasyonda, 24 takımda, 36 farklı ülkenin vatandaşı olan 168 bisikletçi ter dökecek.

UCI dünya takımlar sıralamasında ilk sırada yer alan Birleşik Arap Emirlikleri takımı UAE Team Emirates ile dünya takımları Belçika'dan Alpecin-Deceuninck, Kazakistan'dan Astana Qazaqstan Team ve Almanya'dan Bora-Hansgrohe, Türkiye'de mücadele edecek.

TUR 2023'te 4 dünya, 7 profesyonel, 12 kıta takımı ile 1 milli takım pelotonda mücadele verecek.

Organizasyonun Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) kategorilerine göre takım listesi ise şöyle:

Dünya takımları: Alpecin-Deceuninck (Belçika), Astana Qazaqstan Team (Kazakistan), Bora-Hansgrohe (Almanya), UAE Team Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri).

Profesyonel takımlar: Bingoal WB (Belçika), Burgos-BH (İspanya), Corratec Selle Italia, Eolo-Kometa Cycling Team, Green Project-Bardianicsf-Faizine (İtalya), Q36.5 Pro Cycling Team (İsviçre), Team Novo Nordisk (ABD).

Kıta takımları: Beykoz Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Abloc CT (Hollanda), Bike AID, P&S Benotti (Almanya), Global 6 Cycling (Yeni Zelanda), Shimano Racing (Japonya), Sofer-Savini DUE-OMZ (Romanya), Tarteletto-Isorex (Belçika), Team Medellin-EPM (Kolombiya), Voster ATS Team (Polonya).

Milli takım: Team Netherlands (Hollanda)

Mayolar

TUR'da pedal çevirecek sporcular, 4 lider mayoyu giymek için mücadele verecek.

Organizasyonda turkuaz mayo, yarışın genel klasman lideri olan sporcunun üstünde olacak. En iyi tırmanışçı kırmızı mayoyu giyerken, sprint mücadelelerinde en fazla puanı toplayacak bisikletçi ise yeşil mayoyu taşıyacak.

Türkiye güzellikleri prim kapılarını birinci sırada geçen sporcu da beyaz mayoyu giymeye hak kazanacak.

Sayılarla TUR 2023

Organizasyonu ulusal ve uluslararası 100'ü aşkın medya mensubu takip edecek.

Sayısı 250'yi bulan araçlar yarış boyunca bisikletçilere ve TUR 2023 ekibine eşlik edecek. Her bir etapta, 2 bin kişilik emniyet ve jandarma ekipleri 1235 kilometrelik parkurda yarışın güvenliğini sağlayacak.

Yarış süresince yaklaşık 16 bin polis ve jandarma görev yapacak. Takımlar, medya, UCI, UCI komiserleri, konuklar, hakemler, çalışanlar, gönüllüler ve sağlık ekipleri olmak üzere yaklaşık 2 bin kişi etkinlikte görev alacak.

Tur boyunca toplam 7 bin 500 üzerinde kişinin konaklaması yapılacak.

Eurosport ve TRT Spor yayımlayacak

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl da Eurosport ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Birçok televizyon kanalı ve medya kuruluşunun yakından takip edeceği yarış, yayımlanacak özel içeriklerle sporseverlere ulaştırılacak. Turun ilk etabı TRT Spor Yıldız'dan naklen ekranlara gelecek.

Türkiye'nin en önemli spor tanıtım güçlerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, böylece 8 gün boyunca dünya bisikletinin gündeminde en üst sıralarda yer alacak.

Yollar kapanacak

Parkur boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Alanya'da başlayacak yarış, Kemer, Kalkan, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Selçuk ve Manisa'dan geçerek İzmir'e gelecek. Buradan İstanbul'a taşınacak dünyanın en iyi bisikletçileri, bitişi Sultanahmet Meydanı'nda yapacak.

Dünyadaki bisiklet sporu takipçilerinin gözünü çevireceği yarış, her gün Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birine uğrayacak. Büyük bir kafilenin hareket edeceği tur süresinde birçok yolda trafik akışına izin verilmeyecek.

Viola Brand renk katacak

Artistik bisiklet dünya şampiyonu Alman bisikletçi Viola Brand, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na gelecek.

"Bir bisiklet yarışından fazlası" sloganıyla bisiklet sporunun ve kültürünün gelişiminden, Türkiye'nin tanıtımına, bisiklet turizminden iklim krizi ile mücadele gibi pek çok konuya vurgu yapan TUR 2023, dünya şampiyonu artistik bisikletçi Viola Brand'i ağırlayacak.

UCI'nın artistik bisiklet kategorisinde dünya rekorları kıran, dünya şampiyonu unvanıyla bisiklet üzerindeki koreografilerini NBA maçlarında sergileyen "Süperstar" Viola Brand, Tour of Türkiye'de 5 etabın final mücadelesini izlemeyi bekleyen sporseverleri artistik bisiklet şovuyla eğlendirecek.

Viola Brand, yarın Alanya-Antalya, 11 Ekim'de Fethiye-Marmaris, 12 Ekim'de Marmaris-Yalıkavak, 14 Ekim'de Selçuk-İzmir ve 15 Ekim'de İstanbul-Sultanahmet etaplarında 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bitiş alanlarında şov yapacak.

Hatıra ormanı oluşturulacak

Organizasyon öncesinde anlamlı bir projeye imza atılacak.

Bisikletin fosil yakıt kullanılmayan, çevreci ve küresel ısınmanın önlenmesine çözüm olarak kısa mesafelerde alternatif ulaşım aracı olmasından hareketle bir hatıra ormanı oluşturulacak.

Türkiye'de orman varlığının güçlendirilmesi adına yapılacak çalışma çerçevesinde, "58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hatıra Ormanı" için ağaç dikme töreni gerçekleştirilecek.

Birincisi geçen sene Bodrum'da gerçekleştirilen hatıra ormanı ağaç dikiminin ikincisi, geçtiğimiz günlerde Alanya'da meydana gelen orman yangınından dolayı Avsallar bölgesinde yapılacak.