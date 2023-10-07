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Spor
AA 07.10.2023 13:25

Bakan Bak IOC Başkanı Bach ile görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile görüştü.

Bakan Bak IOC Başkanı Bach ile görüştü
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da düzenlenen 52. Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Genel Kurul Toplantısı’na katılan Bak ile Bach bir araya geldi.

Türkiye’nin organizasyon düzenleme kabiliyeti ve olimpiyatlara ev sahipliği yapma isteğine değinildiği ikili görüşmede, Türkiye ile IOC’nin arasındaki işbirliğinin güçlendirilerek devam etmesi konuşuldu.

Bach, 2021 yılında IOC ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği “Dayanışma İçin Spor” (Sport for Solidarity) projesinin başarısından dolayı Bakan Bak’a teşekkür etti.

Bak ise IOC’nin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen spor altyapısının yeniden yapılandırılması için yaptığı yardımlardan dolayı Bach’a teşekkürlerini iletti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de görüşmede yer aldı.

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