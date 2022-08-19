Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor-Malmö maçına Sırp hakem
Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Malmö'yü 25 Ağustos Perşembe günü konuk edeceği play-off turu rövanş maçını, Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Jovanovic yönetecek. Müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Novak Simovic olacak.
Etiketler: Sivasspor Avrupa Kupaları UEFA Avrupa Ligi
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