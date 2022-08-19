Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor ile Antalyaspor 53. kez karşı karşıya
Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın Antalya'da yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan lig maçlarında bordo-mavililerin 30-9 üstünlüğü bulunuyor.
İki takım arasında geride kalan 52 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 95 gol attı, kalesinde 53 gol gördü.
Bordo-mavililer, Antalya'da oynanan 26 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.
Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon rakibine deplasmanda 2-1 kaybetmiş, Trabzon'daki maç ise 2-2 beraberlikle sona ermişti.
Etiketler: Trabzonspor Antalyaspor Süper Lig
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