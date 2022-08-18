Milli sporcu Yasemin Can gümüş madalya kazandı
Milli atlet Yasemin Can, Almanya'da süren 25. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 5 bin metrede gümüş madalya elde etti.
Münih'teki Olimpiyat Stadı'nda süren organizasyonda kadınlar 5 bin metrede milli atlet Yasemin Can yarıştı.
Yasemin, 14.56.91'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli atlet, 10 bin metrede altın madalya kazanmıştı.
Milli sporcular Yasmani Copello Escobar ve Tuğba Güvenç finale kaldı
Milli atlet Yasmani Copello Escobar, 400 metre engelli yarı finalinde 49.34'lük derecesiyle üst üste üçüncü kez finale kaldı.
Yasmani, 2016'da Avrupa Şampiyonu, 2018 ise Avrupa ikincisi olmuştu. Aynı yarışta İsmail Nezir 49.75'lük derecesiyle yarı final serisinde beşinci olarak elendi.
Milli sporcu Tuğba Güvenç ise 3000 metre su engelli seçmesinde 9.31.86'lük derecesiyle finale yükseldi.
Diğer seride yarışan Ruken Tek, 10.31.64'lük dereceyle son sırada kaldı. Kadınlar 800 metrede yarışan Ekaterina Guliyev, 2.01.59'lük derecesiyle yarı final vizesi aldı.
Cirit atmada Eda Tuğsuz ile sırıkla atmada Ersu Şaşma, finale yükselemedi. Öte yandan kadınlar çekiç atmada finalde yarışan Kıvılcım Kaya, müsabakayı 11. olarak noktaladı.
- 00:37
- 00:31
- 00:20
- 00:14
- 00:06