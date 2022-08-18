Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 22:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da Fredrik Midtsjö sakatlandı
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Fredrik Midtsjö, antrenmanda sakatlandı. 29 yaşındaki Norveçli orta oyuncu, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacak Galatasaray hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, ısınmanın ardından üç gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışmaları yapan sarı-kırmızılı oyuncular, taktik idmanla günü noktaladı.
Sol arka alt adale grubunda ağrı hisseden Fredrik Midtsjö'nün bugün yapılan MR tetkiklerinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlandı. Ayrıca, Leo Dubois tedavisinin ardından takımdan ayrı koşu çalışmalarına başladı.
Etiketler: Galatasaray
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