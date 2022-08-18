Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 21:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ahmet Önder gümüş, Adem Asil bronz madalya kazandı
Almanya'da süren Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular genel tasnifte 2 madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih'te devam eden organizasyonda milli cimnastikçiler serilerini sundu.
Milli sporcu Ahmet Önder, genel tasnifte 85.131 puanla gümüş, Adem Asil ise 84.465 puanla bronz madalya kazandı.
AVRUPA'DA İKİ MADALYA!— Türkiye Cimnastik Federasyonu (@turkcimfed) August 18, 2022
#Munich2022 Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası genel tasnifte Ahmet Önder 85.131 puanla ikinci olarak gümüş madalya, Adem Asil 84.465 puanla üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
Tebrikler @ahmetgym, tebrikler @ademasiil! pic.twitter.com/52NfKwEUvO
Etiketler: Cimnastik
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