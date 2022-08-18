Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 21:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst baba oldu
[Fotograf: AA]
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst'un, Daantje adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Wout Weghorst'un eşi Nikki van Esch Weghorst, bir kız bebek dünyaya getirdi. Weghorst çifti, bebeklerine Daantje ismini verdi. Wout Weghorst ile Nikki van Esch Weghorst’u tebrik eder, Daantje bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.
Futbolcumuz Wout Weghorst’un eşi Nikki van Esch Weghorst, bir kız bebek dünyaya getirdi. Weghorst çifti, bebeklerine Daantje ismini verdi.— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 18, 2022
Wout Weghorst ile Nikki van Esch Weghorst’u tebrik eder, Daantje bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz. pic.twitter.com/LRXYPiFVSM
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