Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Wout Weghorst'un eşi Nikki van Esch Weghorst, bir kız bebek dünyaya getirdi. Weghorst çifti, bebeklerine Daantje ismini verdi. Wout Weghorst ile Nikki van Esch Weghorst’u tebrik eder, Daantje bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.

Futbolcumuz Wout Weghorst’un eşi Nikki van Esch Weghorst, bir kız bebek dünyaya getirdi. Weghorst çifti, bebeklerine Daantje ismini verdi.



Wout Weghorst ile Nikki van Esch Weghorst’u tebrik eder, Daantje bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz. pic.twitter.com/LRXYPiFVSM — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 18, 2022