UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Manzano yönetecek. Mücadelede Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.

