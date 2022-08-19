Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe-Austria Wien maçına İspanyol hakem
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Austria Wien'i 25 Ağustos Perşembe günü ağırlayacağı play-off turu rövanş maçını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Manzano yönetecek. Mücadelede Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.
Etiketler: Fenerbahçe Avrupa Kupaları UEFA Avrupa Ligi
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