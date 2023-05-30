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Spor
TRT HABER / AA 30.05.2023 19:22

Sivasspor ligde kalmayı garantiledi

Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında ağırladığı Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Sivasspor ligde kalmayı garantiledi
[Fotograf: AA]

Sivasspor ile Konyaspor, Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetti.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 17. dakikada Leke James kaydetti.

Sivasspor, 4 haftalık puan hasretini sona erdirdi. Puanını 40'a çıkaran Yiğido, alt sıralardan uzaklaşma fırsatını iyi kullandı.

Arabam.com Konyaspor ise 49 puanda kaldı. 

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

1. dakikada ilk tehlikeli atak konuk ekipten geldi. Sağ kanattan Michalak'ın yerden gönderdiği topa penaltı noktası yakınında Mahir Emreli'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarıya çıktı.

6. dakikada Mahir Emreli'nin penaltı noktasının gerisinden vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

GOL - 17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Calvo'nun geri pasının ardından kaleci Sehic'in uzaklaştırmak istediği top Leke James'e çarparak filelerle buluştu. 1-0

28. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Mahir Emreli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

33. dakikada sağ çaprazdan aldığı topla ceza yayına doğru ilerleyen Saiz'in sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarptı.

37. dakikada sağ kanattan çizgiye indikten sonra altıpasa doğru paralel ilerleyen Murat Paluli'nin vuruşunda top defansa çarparak uzaklaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Diouf'un ceza sahasında dönerek yaptığı vuruşta kaleye giden topu Murat Paluli son anda çizgiden çıkardı.

53. dakikada Sivasspor ceza alanı dışı sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Uğur Çiftçi'nin ortasında yakın direkte iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarıya çıktı.

74. dakikada Konyaspor sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Guilherme'nin ortasında meşin yuvarlak ceza sahasında herkesi aşarak auta gitti.

82. dakikada Diouf, ceza yayının gerisinden kafayla penaltı noktasına doğru indirdi. Ali Şaşal Vural, kalesinden zamanında çıkarak rakip oyuncu Soner Dikmen'den önce topu kontrol etti.

90. dakikada Sivasspor mutlak bir golden yaralanamadı. Orta alandan aldığı topla ceza sahasına giren Charisis'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in sağından az farkla dışarıya çıktı.

Karşılaşma, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Emir Eray Eyisoy

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Charisis (Dk. 90+4 Camara), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 72 Ahmed Musa), Saiz (Dk. 72 N'Jie), Leke James (Dk. 80 Caicedo)

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis (Dk. 60 Bruno Paz), Michalak (Dk. 72 Mehmet Büyüksayar), Pozuelo, Moreno (Dk. 46 Muric), Mahir Emreli (Dk. 46 Diouf)

Gol: Dk. 17 Leke James (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Calvo, Dk. 79 Adil Demirbağ (Arabam.com Konyaspor), Dk. 70 Saiz (Demir Grup Sivasspor)

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