Fatih Karagümrük Kayserispor'u 2 golle geçti

Fatih Karagümrük ile Kayserispor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetti.

Maçın 9. dakikasında Kayserispor'da Ackah kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Eksik kalan rakibi karşısında ataklarını artıran ev sahibi Fatih Karagümrük, Kerim Frei'ın 16. ve 28. dakikalarda attığı gollerle mücadeleyi kazandı.

Andrea Pirlo ile yolların ayrılması sonrası yardımcı antrenör Alparslan Erdem yönetiminde sahaya çıkan Fatih Karagümrük, bu galibiyetle puanını 47'ye yükseltti. Çağdaş Atan'ın ekibi Yukatel Kayserispor ise 49 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Fatih Karagümrük 4-2 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Ackah'ın Ozdoev'e müdahalesi sonrasında bu futbolcuya sarı kart gösteren hakem Kadir Sağlam, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izledi.

9. dakikada Kadir Sağlam, Ackah'a gösterdiği sarı kartı iptal edip, bu futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

GOL - 16. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Orta sahada topla buluşan Bertolacci, soldan ceza sahasına hareketlenen Kerim Frei'a ortaladı. Bu futbolcu bekletmeden kafayla topu uzak köşede ağlarla buluşturdu: 1-0.

GOL - 28. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Lobjanidze'nin ceza sahası önüne gönderdiği yerden ortada Bertolacci'den önce savunmanın müdahale ettiği top Kerim Frei'da kaldı. Bu futbolcunun uzaktan plase vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan köşeye gitti. 2-0.

45+2. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Orta sahada kazanılan serbest vuruşu Mane ile paslaşarak kullanan Cardoso, ceza yayı önüne gelip çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

59. dakikada Fatih Karagümrük tehlikeli geldi. Kerim Frei'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Diagne, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak kaleci Bilal bu pozisyonda gole izin vermedi.

66. dakikada sağdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mensah, ceza sahası içine ortaladı. Kimsenin dokunamadığı top arka direkte Ali Karimi'de kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

Fatih Karagümrük mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Kısal, Murat Temel

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi (Dk. 90+1 Salih Dursun), Dresevic, Rayyan Baniya, Levent Mercan, Feghouli (Dk. 81 Adnan Uğur), Bertolacci (Dk. 74 Nicholas), Ozdoev (Dk. 90+1 Ljajic), Kerim Frei, Lobjanidze (Dk. 74 Colley), Diagne

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Attamah, Arif Kocaman (Dk. 64 Hosseini), Kolovetsios, Gökhan Sazdağı, Karimi (Dk. 84 Baran Ali Gezek), Kemen, Ackah, Cardoso (Dk. 88 Uzodimma), Mane (Dk. 64 Mensah), Thiam (Dk. 88 Talha Sarıaslan)

Goller: Dk. 16 ve 28 Kerim Frei (VavaCars Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 9 Ackah (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Bertolacci, Dk. 77 Dresevic (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 82 Cardoso, Dk. 86 Mensah (Yukatel Kayserispor)