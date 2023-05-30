Kasımpaşa 3 puanı 3 golle aldı

Alanyaspor ile Kasımpaşa, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı. Ev sahibi Alanyaspor, Oğuz Aydın'ın 49. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Konuk Kasımpaşa, 60. dakikada Papy Djilobodji ile eşitliği yakaladı. 1-1. İstanbul ekibi, 65. dakikada Koita ile 2-1 öne geçti. 78. dakikada farkı 2'ye çıkardı. 1-3
Kalan sürede başka gol olmadı ve son haftaların çıkıştaki ekibi Kasımpaşa, 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla Kasımpaşa, puanını 43'e çıkarırken Alanyaspor, 41 puanda kaldı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 4-1'lik skor ile kazanmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
8. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Fall'ın ceza sahası içerisine gönderdiği top, kaleye yönelince kaleci Yusuf Karagöz yumruklarıyla uzaklaştırdı.
30. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Ouanes'in pasında topla buluşan Aytaç Kara'nın şutu az farkla auta çıktı.
33. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın savunma arkasına gönderdiği pasta buluşan Erencan Yardımcı'nın şutunu kaleci Erdem Canpolat, iki hamlede kontrol etti.
36. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Candeias'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Erencan Yardımcı'nın kafa vuruşu, az farkla auta çıktı
Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 49. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Candeias'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya, gelişine vuran Oğuz Aydın, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
GOL - 60. dakikada Kasımpaşa eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta, topu ceza sahası içine gönderdi. Arka direkte topla buluşan Djilobodji'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
GOL - 65. dakikada Kasımpaşa maçta öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ouanes'in pasında topla ceza sahasına giren Koita, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-2
GOL - 78. dakikada Kasımpaşa iki farklı öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ouanes'in ceza sahasına gönderdiği ortaya gelişine vuran Fall, topu ağlara gönderdi. 1-3
Karşılaşma, konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Aleks Taşçıoğlu
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Feddal (Dk. 82 Umut Güneş), Candeias (Dk. 82 Pereira), Leroy Fer, Doumbia (Dk. 71 Lusamba), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Oğuz Aydın (Dk.68 Cavaleiro), Erencan Yardımcı (Dk. 71 Koulouris)
Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin Özcan (Dk. 70 Hajradinovic), Aytaç Kara, Malsa, Ouanes, Eysseric (Dk. 89 Chouiar), Fall (Dk. 89 Ahmet Emin Engin), Bahoken (Dk. 53 Koita)
Goller: Dk. 49 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor) Dk. 60 Djilobodji, Dk. 65 Koita, Dk. 78 Fall (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 42 Eysseric (Kasımpaşa), Dk. 47 Doumbia (Corendon Alanyaspor)