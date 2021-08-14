İki takım arasındaki ilk mücadele 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmada, Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan hakem Mykola Balakin düdük çalacak.

Balakin'in yardımcılıklarını ise aynı federasyondan Volodymyr Volodin ve Valentyn Kutsev yapacak. Mücadelenin dördüncü hakem ise Oleksandr Derdo olacak.