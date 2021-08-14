Yayı geriyor, dikkatle nişan alıyor ve hedefi vurmak için atış yapıyorlar.

Milli okçu Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonu olmasıyla birlikte okçuluğa ilgi daha da arttı. Sincan Belediyesi de gençleri spora teşvik etmek ve gelenekleri yaşatmak adına ilçede "Geleneksel Okçuluk Kursu" kurdu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

İki haftada 200 kişi kayıt oldu

Kursa katılanlar, sahadaki 5 parkurda eğitmenler eşliğinde okçuluk öğreniyor.

Geleceğin okçularını yetiştirmeye aday olan kursa, iki haftada 200 kişi kayıt yaptırdı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kurs ücretsiz

Antrenör Özlem Dönmezgüç şu bilgileri verdi:

"9-26 yaş arası gençlerimize hitap ediyoruz. Bütün malzemelerimiz tamamen belediyemiz tarafından karşılanıyor. Her öğrencimiz haftada 2'şer gün gelecek şekilde planlıyoruz. Her gün 150 öğrenciye eğitim vermeyi planlıyoruz. Programımız o şekilde hafta içi ve haftasonu sabah öğle akşam gruplarımız olacak kayıtlarımız devam etmekte. Çok yoğun bir talep var."

Ücretsiz olan kursa başvurular Sincan Belediyesi'nin internet adresi üzerinden yapılabiliyor.