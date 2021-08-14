Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fenerbahçe Adana'ya 9 eksikle gitti
Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıkladı.
Sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosunda yeni transferler Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Min-Jae Kim'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Enner Valencia ile birlikte Steven Caulker, Mauricio Lemos, Nabil Dirar yer almadı.
Sarı-lacivertli ekibin Adana Demirspor ile oynayacağı maç için kamp kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;
Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Tisserand, Novak, Nazım Sangare, Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Mesut Özil, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Samatta, Serdar Dursun."
Etiketler: Fenerbahçe Adana Demirspor Süper Lig
Sıradaki Haber
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz