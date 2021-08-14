Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlandı
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın sağ ayağında kısmi yırtık tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol takımının bugün gerçekleştirdiği antrenmanda Mert Hakan Yandaş’ın ağrı hissetmesi sebebi ile Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR’ı çekildi.
Oyuncunun sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Mert Hakan Yandaş'ın tedavisine başlandı.
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