Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol takımının bugün gerçekleştirdiği antrenmanda Mert Hakan Yandaş’ın ağrı hissetmesi sebebi ile Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR’ı çekildi.

Oyuncunun sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Mert Hakan Yandaş'ın tedavisine başlandı.