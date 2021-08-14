Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Malatya ekibi, bu sezon ki 12'inci transferini Ogun Özçiçek ile gerçekleştirdi.

"Kulübümüz, son olarak Yomraspor forması giyen 22 yaşındaki orta saha Ogün Özçiçek ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır."

Özçiçek, geçtiğimiz sezon forma giydiği TFF 3. Lig ekibi Yomraspor'da 35 maçta 3 gol, bir asistlik katkı sağladı.