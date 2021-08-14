Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 18:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor Ogün Özçiçek'i transfer etti
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, futbolcu Ogün Özçiçek ile 3+1 yıllığına anlaştı.
Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Malatya ekibi, bu sezon ki 12'inci transferini Ogun Özçiçek ile gerçekleştirdi.
"Kulübümüz, son olarak Yomraspor forması giyen 22 yaşındaki orta saha Ogün Özçiçek ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır."
Özçiçek, geçtiğimiz sezon forma giydiği TFF 3. Lig ekibi Yomraspor'da 35 maçta 3 gol, bir asistlik katkı sağladı.
Transfer | Kulübümüz, son olarak Yomraspor forması giyen 22 yaşındaki orta saha Ogün Özçiçek ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.— Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) August 14, 2021
Hoş geldin Ogün! pic.twitter.com/vLp0ipIkCq
Etiketler: Yeni Malatyaspor Transfer Haberleri
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