Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin transferi Min-Jae Kim ilk idmanına çıktı
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Adana Demirspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer Min-Jae Kim takımla ilk idmanına çıktı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre yeni transfer Min-Jae Kim takımla ilk idmanına çıktı.
İlk bölümde takımla çalışan Kim, ikinci bölümdeyse bireysel çalışmalar eşliğinde antrenman yaptı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmana çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan sarı-lacivertliler, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Adana’ya hareket edecek.
Etiketler: Fenerbahçe
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