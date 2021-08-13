Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 20:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Min-Jae Kim Fenerbahçe'de
[Fotoğraf: Fenerbahçe]
Fenerbahçe Kulübü, Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüp, Çin'in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçe'mize hoş geldin Min-Jae Kim."
Ailemize hoş geldin Min Jae Kim!— 페네르바체 (@Fenerbahce) August 13, 2021
새로운 가족인 김민재를 환영합니다! pic.twitter.com/a2jf5kDiTu
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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