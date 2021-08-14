Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Manchester United'dan beş gollü açılış
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United, Leeds United'ı 5-1 mağlup ederek sezona farklı bir başlangıç yaptı.
Manchester United sezonun ilk maçında Old Trafford'da Leeds United'ı konuk etti.
'Kırmızılılar, rakibini 30., 54. ve 60. dakikalarda Bruno Fernandes, 52. dakikada Greenwood ve 68. dakikada Fred'in golleriyle 5-1 mağlup etti.
Manchester United'da Paul Pogba yaptığı 4 asistle adeta göz kamaştırdı.
Leeds United'ın maçtaki tek golünü 48. dakikada Ayling kaydetti. Leeds United hafta içerisinde teknik direktör Marcelo Bielsa'nın sözleşmesini uzatmıştı.
Etiketler: Premier Lig Manchester United
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