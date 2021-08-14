Manchester United sezonun ilk maçında Old Trafford'da Leeds United'ı konuk etti.

'Kırmızılılar, rakibini 30., 54. ve 60. dakikalarda Bruno Fernandes, 52. dakikada Greenwood ve 68. dakikada Fred'in golleriyle 5-1 mağlup etti.

Manchester United'da Paul Pogba yaptığı 4 asistle adeta göz kamaştırdı.

Leeds United'ın maçtaki tek golünü 48. dakikada Ayling kaydetti. Leeds United hafta içerisinde teknik direktör Marcelo Bielsa'nın sözleşmesini uzatmıştı.