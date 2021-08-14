İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde 4 yıldır atletizm yapan Ufuk Arda'nın kariyerinde birçok başarı var.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesinin personeli Arda, 420 bin metrekare alan üzerine kurulu Kültürpark'ta çiçekleri sulayıp, çim alanların bakımını ve temizliğini yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Geçen yıl 15. Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu'nda erkekler 10 kilometrede birinci olan Arda, Maraton İzmir'de ise erkekler 42 kilometrede Türk atletler arasında en iyi dereceyi elde etti.

Arda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Marmara Adalar Belediyesi ve Marmara Kaymakamlığının ortaklaşa düzenlediği Avşa Yarı Maratonu'nu da birinci sırada tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arda, koşmanın kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu ve öğle molalarında dahi Kültürpark'ta koştuğunu ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Arda, İlk kez 2020 Avrasya Maratonu'nda koştuğunu aktardı.

"Normalde yıllardır 800, bin 500 ve 3 bin metre koşuyordum. Yaşım ilerledikçe antrenörüm Oktay Fırat'ın da yönlendirmesiyle dayanıklılık gerektiren maratona yöneldim. İkinci maratonum Maraton İzmir oldu ve burada Türk atletler arasında en iyi dereceyi elde ettim. Şimdi sırada 5 Eylül'de koşulacak Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu var."